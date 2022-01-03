В Днепре мужчина катался с дочерью на санках и погиб

Несчастный случай в Днепре – в парке “Зеленый Гай” мужчина катался с дочерью на санках и погиб.

Стало известно, что мужчина пришел в парк вместе с 6-летней дочерью, чтобы прокатиться на санках с горы.

Один из спусков закончился трагически – мужчина влетел вместе с ребенком в электроопору, передает Depo.Днепр со ссылкой на “Днепр Оперативный”, информирует NNS.

В результате падения и взрослый, и ребенок сильно ударились – отец головой, девочка животом.

Мужчина от полученных травм скончался, а ребенка с повреждениями доставили в больницу.

Следует отметить, что кататься с горы в парке запрещено, у склонов есть даже специальные таблички об этом.

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