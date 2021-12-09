Угрожали расстрелять одногруппников: что известно о подготовке теракта в колледже Черкасской области

В СБУ заявили, что предотвратили кровавый расстрел студентов Черкасского колледжа. Преступление якобы планировали двое учеников, которых били и всячески оскорбляли, они якобы угрожали расстрелять одногруппников.

Об этом NNS узнал из сообщения сайті 5.ua.

По данным спецслужб, обиженные парни купили оружие, и в российской сети “ВКонтакте” грозились намерениями и звали в свой отряд новых бойцов.

Учитывая факты массовых убийств в учебных заведениях то в России, то в США, подобные намерения должны, конечно, вызывать внимание. Но оказалось, что этот инцидент имел место еще в октябре.

В колледже сразу провели внутреннее расследование и двум преподавателям объявили выговоры, а одного уволили с работы. Потому что ни куратор, ни психолог учебного заведения ничего не знали о буллинге. А он таки был. И ребята действительно приобрели оружие.

Стартовые пистолеты, которые в интернете продаются за полторы-две тысячи гривен. Убить из них человека невозможно, если только не переделан под боевой патрон. Это уже выясняет следствие.

Так студенты Черкасского политехнического колледжа реагируют на возможность теракта в их заведении. Также не верят, что его причиной мог стать буллинг.

“Нам недавно эту конференцию проводили по буллингу, психолог тесты проводила, как раз недавно на днях. Телефон доверия дали, если у кого какие проблемы, обращаться к психологу”, говорит студентка.

Что говорят в администрации колледжа

В администрации колледжа историю с разоблачением террористов комментируют неохотно. О действиях студентов не говорят вообще, только сообщают: заместителя директора уже уволили, а классный руководитель и завотделением получили выговоры.

“Мы провели внутреннее расследование, и в соответствии, по закону, но в данном случае фактов буллинга, как таковых, мы не установили, есть определенные вопросы к определенным должностным лицам, но мы этот вопрос решили”, акцентировал внимание директор Черкасского политехнического профессионального колледжа Руслан Красовский.

Что говорят в СБУ

Более разговорчивы в СБУ. Там говорят, имеют подтверждение планирования массового расстрела.

“По данным следствия, двое студентов одного из местных колледжей распространяли через сеть интернет сообщения с фото и видеоматериалами по планированию массового расстрела одногруппников, кроме того, они призвали присоединиться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками”, заверила пресс-секретарь СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога.

У задержанных во время обыска изъяли оружие и технику. А о мотивах студентов рассказывают в прокуратуре.

Что говорят в прокуратуре

“Как установлено из показаний предполагаемого фигуранта, а также других доказательств, установлено, что в учреждении довысшего образования над ним периодически издевались, и он боялся идти в это учреждение образования”, подытожил начальник отдела Черкасской областной прокуратуры Николай Мартынюк.

Сейчас идет расследование по факту предполагаемой подготовки террористического акта, за это ребятам может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Фото: СБУ