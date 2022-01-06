Спасались от отчима: двое братиков пробежали босиком 10 километров

Родных братиков шести и двенадцати лет обнаружили полицейские на трассе в Одесской области. Мальчики рассказали, что спасались от отчима – бежали из дома в Винницкой области к бабушке в Балту.

Об этом NNS узнал из сообщения полиции Одещины.

“О мальчиках в полицию сообщили рядовые граждане, которые ехали на автомобиле по трассе и обратили внимание, что они идут вдоль дороги без обуви и совсем одни”, рассказала начальница сектора ювенальной превенции Подольского районного управления полиции Екатерина Нигрецкул.

Полицейские поехали к месту, на которое указали люди, и разыскали детей. При приближении машин братики скрывались в придорожных насаждениях. Когда копы спросили, чего те боятся, в ответ услышали: возвращение домой в Винницкую область.

Правоохранители согрели и успокоили детей. Братья рассказали, что живут с младшей сестренкой, мамой и отчимом, который их обижает. И это стало причиной того, что они пошли искать убежища у бабушки, живущей в Балте Одесской области.

Ювеналы разыскали бабушку Вани и Сани – так зовут детей. Оказалось, что внуки частые гости в ее доме, поэтому у нее были все необходимые вещи, чтобы переодеть их.

“О сложившейся ситуации мы известили коллег из соседней области. К тому времени сообщения об исчезновении из дома детей им не поступало. Сейчас полицейские ищут мать мальчиков, чтобы выяснить, что все-таки произошло в их семье. Пока же Ваня и Саша будут оставаться с бабушкой”, указала Екатерина Нигрецкул.

Как сообщается, семью поставили на учет.

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