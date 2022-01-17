Сорвал джекпот: в Днепре мужчина выиграл в лотерею более 2 млн грн

Жителю Днепра повезло – 16 января мужчина сорвал джекпот и получил немалую сумму денег.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте «Наш Город».

Как сообщается, мужчине повезло дважды: он сорвал джекпот, составлявший 1 999 000 гривен и, кроме этого, он также выиграл 6 006 гривен на другом билете.

В результате выигрыш составляет немалую сумму – 2 054 006 гривен.

Известно, что выигрышные билеты мужчина купил в киоске «Лотерея» в ЦУМе, а также в торговой точке по адресу ул. В. Антоновича, 26а в Днепре.

16 января победила следующая комбинация: 44, 32, 23, 30, 42.

Интересно, что максимальный выигрыш в этой же лотерее в прошлом году составил 2,4 млн. грн. И эта сумма также досталась жителю Днепра.

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