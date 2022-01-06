С торжествами и красной лентой: в Ровенской области открыли школьный туалет

В Ровенской области с торжествами и красной лентой открыли школьный туалет.

Церемония состоялась в селе Тишица бывшего Березновского района, сообщает “Радио Трек” со ссылкой на сообщение, опубликованное 3 января на странице Тишицкого лицея в социальной сети Фейсбук, передает NNS.

На фотографиях можно увидеть, что во время церемонии вход в новый туалет преграждала красная лента, которую торжественно перерезали, а перила были украшены еловыми ветвями и желто-голубыми шариками.

Стоит отметить, что соответствующая публикация на странице лицея недоступна.

Заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская в комментарии “Радио Трек” отметила, что на достройку этого туалета были потрачены значительные средства — почти 1,5 млн грн из госбюджета и около 2,5 млн грн из бюджета Березновской ТГ, а работы по его строительству длились с 2019 года.

“Что могу сказать? Умели готовить, но не умели подать, — отметила Пашковская. — Конечно, торжественное открытие туалетов с перерезкой лент — это слишком. Впрочем, это последнее общеобразовательное учреждение в Березновской громаде, где до сих пор не было внутреннего туалета. Может, поэтому люди воспринимают это как весомое событие”.

Чиновница добавила, что внутренние туалеты еще отсутствуют в отдельных помещениях 86 из 554 школьных заведений Ровенщины.

Как передает “Радио Трек“, пользователи соцсети Фейсбук отреагировали на это событие очень бурно. Многих поразила сумма расходов на туалет. Они писали:

За 4 млн. гривень, можна було школу побудувати, а не туалет. Дивно, що нiкого це не турбує….

За 4 млн гривень я сподівалася побачити золоті унітази, а не ці за 4 тис гривень (максимум за 6). Чергове дерибанення коштів, замасковане під доброчинність дітям.

4 млн. грн. Ви чого там понакурювались?Цікаво, скільки реально з цієї суми витратили???Просто немає слів…..

Або я не розуміюся на цінах, або ж хтось з нас робить лохів, а ми хаваєм.

Самі дешеві умивальники та унітази… крани не протягнуть і кількох місяців, а душова кабінка зі скляними дверцятами, які легко зіскакують з направляючих… то якраз для дітей. До першої травми. Тра було ще на відкриття Байдена з Зелею запросити, бо шось не впєчєтлітєльно, і закатать пірушку )). Коли ця показуха вже закінчиться?

Кое-кто не понимал, зачем в туалете душевая кабина, тем более одна – на 470 учеников:

Цікаво, душова для чого в школі? хто там митися буде?

Дайош до душової в шкільному туалеті ще й джакузі!!!

Кто-то напомнил, что недавно мы смеялись над торжественным открытием туалетов в России, а сами – такие же. Поэтому торжества по случаю открытия туалета вызвали больше всего позора и иронии от пользователей сети:

До чого ми злиденні,що відкриття туалету робимо такою значущою подією,а це всього – навсього місце, де справляють нужду. Сором!

Сміх скрізь сльози. Так низько ми впали. Туалети відкривають із стрічкою. Позор.

Буде весь район селфі робити.

Дивуюсь,як ще торт не вручили першому відвідувачу..

Просто посміховисько: парашу відкривати з лентами…

21-століття!Позорище! Планету відкрили! Мені за них соромно, щоб через с..льник таке торжество робить! А гімн співали?

А концерт був?

І обов’язково почепіть на зовнішній стіні туалету портрети людей, які до цього втілення долучилися.

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