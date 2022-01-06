С торжествами и красной лентой: в Ровенской области открыли школьный туалет

В Ровенской области с торжествами и красной лентой открыли школьный туалет.
Церемония состоялась в селе Тишица бывшего Березновского района, сообщает “Радио Трек” со ссылкой на сообщение, опубликованное 3 января на странице Тишицкого лицея в социальной сети Фейсбук, передает NNS.
На фотографиях можно увидеть, что во время церемонии вход в новый туалет преграждала красная лента, которую торжественно перерезали, а перила были украшены еловыми ветвями и желто-голубыми шариками.
Стоит отметить, что соответствующая публикация на странице лицея недоступна.
Заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская в комментарии “Радио Трек” отметила, что на достройку этого туалета были потрачены значительные средства — почти 1,5 млн грн из госбюджета и около 2,5 млн грн из бюджета Березновской ТГ, а работы по его строительству длились с 2019 года.
“Что могу сказать? Умели готовить, но не умели подать, — отметила Пашковская. — Конечно, торжественное открытие туалетов с перерезкой лент — это слишком. Впрочем, это последнее общеобразовательное учреждение в Березновской громаде, где до сих пор не было внутреннего туалета. Может, поэтому люди воспринимают это как весомое событие”.
Чиновница добавила, что внутренние туалеты еще отсутствуют в отдельных помещениях 86 из 554 школьных заведений Ровенщины.
Как передает “Радио Трек“, пользователи соцсети Фейсбук отреагировали на это событие очень бурно. Многих поразила сумма расходов на туалет. Они писали:
- За 4 млн. гривень, можна було школу побудувати, а не туалет. Дивно, що нiкого це не турбує….
- За 4 млн гривень я сподівалася побачити золоті унітази, а не ці за 4 тис гривень (максимум за 6). Чергове дерибанення коштів, замасковане під доброчинність дітям.
- 4 млн. грн. Ви чого там понакурювались?Цікаво, скільки реально з цієї суми витратили???Просто немає слів…..
- Або я не розуміюся на цінах, або ж хтось з нас робить лохів, а ми хаваєм.
- Самі дешеві умивальники та унітази… крани не протягнуть і кількох місяців, а душова кабінка зі скляними дверцятами, які легко зіскакують з направляючих… то якраз для дітей. До першої травми. Тра було ще на відкриття Байдена з Зелею запросити, бо шось не впєчєтлітєльно, і закатать пірушку )). Коли ця показуха вже закінчиться?
Кое-кто не понимал, зачем в туалете душевая кабина, тем более одна – на 470 учеников:
- Цікаво, душова для чого в школі? хто там митися буде?
- Дайош до душової в шкільному туалеті ще й джакузі!!!
Кто-то напомнил, что недавно мы смеялись над торжественным открытием туалетов в России, а сами – такие же. Поэтому торжества по случаю открытия туалета вызвали больше всего позора и иронии от пользователей сети:
- До чого ми злиденні,що відкриття туалету робимо такою значущою подією,а це всього – навсього місце, де справляють нужду. Сором!
- Сміх скрізь сльози. Так низько ми впали. Туалети відкривають із стрічкою. Позор.
- Буде весь район селфі робити.
- Дивуюсь,як ще торт не вручили першому відвідувачу..
- Просто посміховисько: парашу відкривати з лентами…
- 21-століття!Позорище! Планету відкрили! Мені за них соромно, щоб через с..льник таке торжество робить! А гімн співали?
- А концерт був?
- І обов’язково почепіть на зовнішній стіні туалету портрети людей, які до цього втілення долучилися.