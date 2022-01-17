Похитили и закопали в погребе: в Запорожской области нашли тело пропавшего мальчика

В Запорожской области нашли тело пропавшего мальчика – 11-летнего Максима Самофалова, которого с конца лета искали по всей Украине, обнаружили мертвым.

Что произошло с ребенком, рассказали в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, передает NNS.

“Труп мальчика 2010 года рождения, которого разыскивали, как пропавшего без вести, обнаружен закопанным в погребе на территории частного дома. В совершении тяжкого преступления обоснованно подозреваются двое ранее судимых мужчин. Полицией проводятся безотлагательные мероприятия по их задержанию”, говорится в сообщении полиции.

Напомним, что мальчик исчез 29 августа 2021 в пгт Акимовка Запорожской области. По неподтвержденной информации, ребенок сбежал из интерната, хотя должен был временно проживать с бабушкой.

Кроме того, известно, что у Максима есть мама, братики и сестренки. До последнего события он уже не раз убегал, но так надолго никогда не пропадал. Местные жители говорили, что мальчик часто работал по найму, чтобы получить хоть какую-то копейку.

Работники криминальной полиции установили двух ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения, причастных к совершению этих преступлений. Старший из них 9 лет находился за решеткой за совершение тяжких преступлений.

Оперативниками установлено, что они совершили похищение мальчика в конце августа 2021 года, удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили.

Следователи открыли уголовные производства за умышленное убийство и похищение ребенка. Теперь они ищут вероятных убийц.

NNS выражает соболезнования родным и близким мальчика