Нетрезвая школьница на Харьковщине “футболила” кота о стену, а подруга снимала видео

В Харьковской области 15-летняя девушка издевалась над котом – она стукнула ногой животное так, что то отлетело на несколько метров прямо в бетонную стену. А подруга снимала на видео, как та “футболила” кота о стену.

Об этом сообщает прессслужба полиции Харьковщины, передают novyny.live, информирует NNS.

“Полицейские выяснили, что нарушительницей есть 15-летняя ученица 9-го класса одной из школ Чугуевского района. В ноябре во время прогулки с 14-летней подругой девушка заметила кота и по неизвестным причинам начала с него издеваться, ударив его ногой. Подруга снимала правонарушения на мобильный телефон”, говорится в сообщении.

На кадрах видно, как школьница на улице ухватила кота и стукнула его ногой, словно мяч. Животное отлетело на несколько метров и ударилось в бетонную стену. Как отметили в СМИ на видео явно видно, что 15-летняя нетрезвая девушка.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Сейчас продолжаются следственные действия.

Сама школьница уже записала извинение, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

“Хочу обратиться ко всем людям. Хочу попросить прощения. Я осознала свой поступок, сама себя за это ненавижу. Я раскалываюсь (раскаиваюсь – ред.) искренне. Я не знаю, что тогда на меня напало. Клянусь, что такого больше не повторится. Мне очень стыдно за себя”, сказала девушка.

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