Нацгвардеец в Днепре застрелил пятерых человек, еще пятерых ранил. Какие мотивы и в каком состоянии пострадавшие

Как ранее сообщал NNS, 27 января на территории Южного машиностроительного завода в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. О мотивах такого поступка сообщила депутат от “Слуги народа” Юлия Яцик.

Так, по ее информации, Рябчука травили на службе.

“Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его “стукачем” и начали издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет” , написала Яцик в фейсбуке.

Она подчеркнула, что это “не оправдывает поведение нацгвардейца”, но может стать основанием привлечь к ответственности других должностных лиц.

В МВД уже подчеркнули, что проведут расследование относительно того, не подвергался ли он давлению и травле в коллективе.

Напомним, Рябчук на видео рассказал, как он непосредственно совершил преступление.

27 января он с другими служащими Нацгвардии находился в карауле машиностроительного завода “Южмаш”.

По его словам, на месте службы был металлический ящик, который должен запираться. С него он достал автомат. При этом первым он расстрелял начальника караула и его помощника.

Рябчук также подчеркнул, что знал о том, что инструктор связывается с частью каждые полчаса, поэтому он выстрелил и в нее.

Затем нацгвардеец забрал из сейфа снаряженные рожки в количестве, которое смог унести в рюкзаке. После этого он решил покинуть здание завода, однако сотрудница завода, по его словам, сидела на проходной и не хотела выпускать его с территории завода, и он ее также расстрелял.

После этого он все равно не смог открыть дверь, поэтому перерезал колючую проволоку и перелез забор. Потом Рябчук на попутке добрался до села.

Следует отметить, что ранее в ГБР сообщили, что солдат сдался сам, сообщив правоохранителям о своем местонахождении.

О состоянии пострадавших сообщает Укринформ, все они находятся в больнице.

“Девушка, старший солдат. Она не могла понять, как это случилось. Тяжелейшее состояние. Невозможно предсказать, что будет дальше. На выходе пуля перебила позвоночник. Стрельба была с короткой дистанции”, сказал генеральный директор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Он также отметил, что сейчас сложно сказать, будет ли пострадавшая ходить.

Зовут девушку Жанна, ей 22 года. У нее проникающее огнестрельное ранение брюшной полости с выходом в спине и переломом позвоночника. Пуля порезала тонкий и толстый кишечник. В брюшной полости до 3 литров крови.

Всего в больницу имени Мечникова доставили четверых из пяти пострадавших. Кроме Жанны, в больнице находятся ещё трое военнослужащих. Один из них находится также в крайне тяжелом состоянии, ещё двое – просто тяжелые, сообщил Рыженко.

“Когда приехал сюда в приемное отделение, тут уже было трое с ранениями живота. Самый тяжёлый хлопец, его зовут Игорь. 25 лет. У него тяжелейшее ранение живота. Где-то литр крови в брюшной полости. Его сразу после компьютерного томографа взяли в операционную. Он остаётся тяжёлый и в настоящее время находится в отделении реанимации политравмы. Ему оказывают помощь, пришёл в сознание”, уточнил Рыженко.

Второй пострадавший солдат – Владислав, 22 года. У него огнестрельный перелом левого бедра. Состояние тяжелое, но ближе к среднему. Проведена операция, изъята пуля.

И четвёртый пострадавший – Денис, 19 лет, старший солдат. У него огнестрельное сквозное ранение в область седалищной мышцы. Потеря крови небольшая.

“Всех прооперировали. С 7 утра. Почти 4 часа длились операции”, отметил Рыженко.

Пятый пострадавший находится в 16-й городской больнице, у него ранения грудной клетки, бедра и плеча.

Планируется, что завтра около 50 нацгвардейцев приедут в больницу, чтобы сдать кровь для раненных.