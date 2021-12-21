В Днепре на территории НВК №131 обнаружили два трупа. Это не первый случай загадочных смертей мужчин в городе.

Тела заметил прохожий — он сообщил о находке в полицию, пишет Depo.Днепр со ссылкой на “Днепр оперативный”, передает NNS.

Погибшие были мужчинами без определенного места жительства.

Они жили долго на указанном месте у теплотрассы.

По предварительной информации, у одного из трупов сломаны ребра, ушиб головы и колотые ранения. Криминалисты выясняют подробности.

Позже поступило сообщение о минировании этого учебного заведения. Учащихся и персонал эвакуировали. Школу проверяют на наличие опасных предметов.