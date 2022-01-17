На горнолыжном курорте в Карпатах массово отравились туристы

В Карпатах на горнолыжном курорте Мигово в Черновицкой области массово отравились туристы. 16 граждан пожаловались на плохое самочувствие и рвоту – все они были посетителями местного ресторана.

Как сообщает Госпродпотребслужба, сигнал о массовом отравлении поступил в областной центр контроля профилактики болезней при Минздраве в воскресенье, 16 января, передает NNS.

О признаках отравления сообщили два человека, которых пришлось экстренно госпитализировать. Врачи поставили диагноз “гастроэнтероколит”.

За сутки с жалобами на плохое самочувствие и рвоту в медучреждения в селе Мигово обратилось еще 14 человек. Как выяснилось, все отравившиеся питались в ресторане “Гетьман”, который находится в Вижницком районе Черновицкой области.

На место происшествия сразу выехали специалисты, чтобы провести эпидрасследование. В настоящее время они выясняют факторы передачи, обстоятельства и источники возбудителя заболевания.

Добавим, что ресторан “Гетьман” в поселке Мигово находится по адресу пер. Горнолыжный, 1. Заведение общественного питания расположено в нескольких километрах от горнолыжного туристического комплекса “Мигово”.

По данным сайта Tripsdvisor, общепит имеет рейтинг 4,5 балла и несколько одобрительных отзывов от посетителей. К слову, большинство из них было удовлетворено уровнем обслуживания и вкусом блюд в ресторане.

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