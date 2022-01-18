На Днепропетровщине в супермаркете бросили младенца: что говорят в полиции

В одном из населенных пунктов Днепропетровской области в супермаркете нашли младенца, а при нем записку, что ребенок брошен.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте “Наше місто“.

Событие произошло 15 января, говорится в сообщении на странице в Фейсбуке одного из благотворительных фондов Днепра. К нему также прикреплено фото недоношенного младенца в больнице с реквизитами, куда отправлять помощь.

Журналисты издания попросили прокомментировать эту информацию в полиции и больницах Днепра, специализирующихся на выхоживании малышей.

В Днепровском отделе полиции им рассказали, что пока информации о брошенных детях к ним не поступало.

“Если такое происходит, то медучреждения нас обязательно информируют. Пока информации о ребенке из супермаркета не поступало”, прокомментировали в полиции.

“Наше місто” также связалось с областной больницей в Днепре. Там о брошенном младенце ничего не слышали. И сделали запрос в департамент здравоохранения, чтобы выяснить, не привозили ли детей, найденных в супермаркете, в городские больницы.

Кроме того, журналисты пытались узнать подробности и у главы фонда – через соцсети и по номеру телефона. И тоже – безрезультатно.

“Поэтому пока в этом вопросе столько неизвестных моментов, мы не будем публиковать ни реквизиты для помощи, ни название фонда. Возможно, страницу взломали мошенники или речь идет о другой области. Но на Днепропетровщине брошенных в супермаркете детей не находили”, отмечает издание.

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