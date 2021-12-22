Молодые люди и девушка жестоко убили двух бездомных возле школы в Днепре: подробности

За совершение двойного убийства полицейские задержали троих жителей Днепра – молодые люди и девушка жестоко убили двух бездомных возле школы в Днепре.

Как сообщал NNS, 21 декабря на территории школы в Днепре обнаружили два трупа мужчин без определенного места жительства.

В настоящее время стали известны подробности жуткой истории, их сообщила полиция Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, между потерпевшими и задержанными возник конфликт, в результате которого двое бездомных получили смертельные телесные повреждения.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 21 декабря около 9:00. По словам заявителя, у тепловых труб по улице Терещенковской в ​​Амур-Нижнеднепровском районе Днепра были обнаружены тела двух мужчин.

Работники отделения полиции установили, что двойное убийство произошло 21 декабря около 2 ночи.

Между двумя бездомными и тремя местными жителями возникла ссора, в результате которой потерпевшие получили многочисленные ножевые ранения тела и травмы головы.

В этот же день правоохранители разыскали двоих мужчин 1994 и 2002 годов рождения и 29-летнюю девушку, причастных к преступлению. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

“При обыске по месту жительства одного из задержанных правоохранители изъяли нож, который может быть орудием преступления”, информирует полиция.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о вручении уведомления о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается следствие.