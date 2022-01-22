Двое пьяных в рясе собирали “пожертвования”. Видео попало в сеть

В Черновцах на Соборной площади разгуливали пьяные мужчины в одежде послушников монастыря и собирали “пожертвования”.

Видео с горе-“послушниками” выложили в сеть Черновцы.online, передает NNS.

На ролике видно, как двое мужчин с ведром, Библией и кропилом шагают по улице. Оба едва держались на ногах. На вопрос, откуда они и в какой церкви служат, мужчины представились “послушниками” монастыря в Старой Жадовой.

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По словам мужчин, настоятеля храма зовут “Иван Константинович”. Он якобы благословил их на сбор пожертвований для монастыря.

В то же время, герои видео затруднились ответить, почему выпили лишнего. Оба охотно демонстрировали Библию и кропило для святой воды.

Как добавляет УНИАН, в селе Старая Жадова нет монастыря. Однако там расположен храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.

Видео мгновенно распространилось в соцсетях. Комментаторы разделились: одни считают действия “послушников” большим грехом, другие с юмором реагируют на проделку двух мужчин.

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