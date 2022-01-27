Расстрел военнослужащих в Днепре: видео с камеры, список жертв и все, что известно о происшествии

Расстрел военнослужащих в Днепре потряс всю Украину. Военнослужащий, расстрелявший людей в Днепре на заводе Южмаш, задержан, сообщает NNS, ссылаясь на Национальную полицию в Днепропетровской области. В нашем материале – все, что известно о резонансном событии по состоянию на 12:00 27 января.

Событие произошло сегодня, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате пять человек погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелец с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

По тревоги на место преступления выехало руководство ГУНП в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.

В Днепропетровской и соседних областях была введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого привлечены все службы полиции.

Подозреваемый был задержан около 09:30 27 января полицейскими группы реагирования патрульной полиции Днепровского районного управления полиции и управления КОРД во время совместной с ДБР спецоперации.

Задержание произошло по ул. Крайний в Подгородном.

В полицию поступило более десяти вызовов от людей, сообщивших о подозрительных лицах. При отработке одного из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего, который расстрелял пять человек и еще пять ранил.

Позже стало известно, что Артемий Рябчук сам добровольно сдался полиции.

Об этом сообщил заместитель директора ДБР в Полтаве Владимир Шило.

По его словам, Рябчука, находясь в Подгороднем, подозреваемый попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении. Все это время при нем был автомат.

Как сообщает спикер патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копиленко, Рябчук шел по улице и его еще издалека увидели патрульные. Нацгвардиец сам отдал оружие и сдался, сопротивления не оказывал.

‘Сегодня, около 9 утра, по спецлинии 102 поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что неподалеку от города Днепра, в городе Подгородное, на улице Крайней он увидел мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого военнослужащего. Патрульные были немедленно направлены туда командиром батальона. Информация гражданина подтвердилась. По улице двигался мужчина с предметом, похожим на автомат. Полицейские задержали его и надели наручники. В дальнейшем на место вызвали следственно-оперативную группу, – сообщают в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Его мотивы пока неизвестны, за совершенное ему грозит пожизненное заключение.

Появилось видео задержания Рябчука и первого допроса.

Задержанный спокойно рассказывает, как стрелял по людям. Также он объясняет как покинул территорию завода и добрался до места, где его задержали правоохранители.

Как сообщают СМИ, Артем Рябчук два месяца назад прекратил потасовку между военнослужащими. О стычке он доложил руководству. После этого Рябчука якобы объявили стукачем и устроили «веселую жизнь».

Отметим, сначала полиция сообщила, что все погибшие – военнослужащие, позже обновила информацию: одна погибшая – гражданская женщина, работница завода Южмаш.

Стали известны имена погибших и возраст. Информацию опубликовала Нацгвардия:

Старший лейтенант Буганов Александр Александрович (НГУ) 1987 года рождения.

Старший солдат Левковский Артем Владимирович (НГУ) 2000 года рождения.

Младший сержант Драган Александр Александрович (НГУ) 1997 года рождения.

Солдат Черник Леонид Леонидович (НГУ) 2002 года рождения

Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана) 1986 года рождения.

Расстрел военнослужащих в Днепре: видео с камеры. Внимание, видео 18+

О нацгвардейце, который расстрелял людей в Днепре, известно, что он – уроженец Измаильского района Одесской области, 2001 года рождения. У него есть мать и сестра. Отец умер. До армии окончил аграрный колледж и успел поработать кладовщиком. На срочную службу призвался в 2021 году. По месту жительства и учебы характеризуется положительно.

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии. Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что должностные лица Нацгвардии «в условиях особого периода» небрежно относились к службе, когда организовывали охрану важных государственных объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он отмечает, что мотивы уже задержанного убийцы должны быть проанализированы максимально подробно.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил, что любая необходимая близким жертв помощь должна предоставляться безотлагательно. Зеленский отмечает, что ожидает от правоохранительных органов полноценного информирования общества по всем обстоятельствам трагедии. По словам президента, кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время. Кроме того, Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

В каком состоянии раненые

Самые серьезные ранения у 22-летней девушки-военнослужащей. Ее Артемий Рябчук расстрелял в упор. Она потеряла более трех литров крови. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Пострадавшая девушка получила ранение в колено, плечо и самое тяжелое – в живот. В настоящее время хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь.

Также в тяжелом состоянии находится еще один нацгвардеец, получивший ранение в брюшную полость.

Геращенко уточнил, что в тяжелом состоянии также военнослужащий Нацгвардии, который доставлен в 16 городскую больницу. У него ранение в грудь, бедро и плечо.

Жизнь других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

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