Трагедия на Черниговщине: заживо сгорели женщина и трое малышей

Страшная трагедия на Черниговщине произошла накануне Крещения. Огонь унес жизни женщины и троих маленьких детей. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Черниговской области, передает NNS.

Пожар произошел 18 января в одном из жилых домов. Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС около 17 часов. Загорелся жилой дом в селе Браниця Нежинского района.

По вызову к месту происшествия прибыло два отделения 15-й государственной пожарно-спасательной части из г. Бобровица, одно отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части пгт Козелец и местная пожарная команда с. Кобыжча. На этот момент крыша и комнаты внутри дома были полностью охвачены пламенем. Совместными действиями огнеборцы в 17:25 локализовали и в 18:48 окончательно ликвидировали пожар.

Во время тушения в доме были найдены тела жены хозяина 1973 года рождения и троих детей: мальчика и девочки 2017 годов рождения и мальчика 2018 года рождения.

Огнем уничтожена кровля и перекрытие дома по всей площади. В настоящее время ущерб, причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

На месте пожара работает мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

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