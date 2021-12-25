Пошли кататься на санках: на Херсонщине утонули двое маленьких мальчиков

Пришла зима с морозами и снегом. У школьников начались каникулы. Без присмотра взрослых дети, живущие рядом с водоемами, могут подвергать себя смертельной опасности. Ужасная трагедия произошла на Херсонщине: утонули два маленьких мальчика. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на местную полицию.

Трагическое событие произошло 23 декабря в с. Раздольное Каховского района. Там в ставке обнаружены тела двух мальчиков в возрасте 8 и 9 лет. По предварительной информации, дети катались на санках у пруда, выехали на тонкий лед, который не выдержал, и мальчики оказались в воде. По заключению эксперта, смерть наступила в результате утопления.

Вызов об исчезновении двоих детей поступил в дежурную часть отделения полиции № 1 (г. Каховка) около 17:46. Женщина сообщила, что в 14:00 ее 8-летний сын вместе с 9-летним одноклассником взяли санки и пошли гулять. Когда дети вечером не вернулись, родители начали им звонить по телефону, но мобильный был выключен.

На розыск детей сразу ориентировали около 40 сотрудников личного состава отделения полиции города Каховка. Им на помощь прибыли коллеги из Новой Каховки, активизировалась общественность в количестве 20 человек, задействовали кинолога со служебной собакой, приехали волонтеры. Создали несколько поисковиков, которые проводили подворовые обходы, общались с жителями села, тщательно осматривали заброшенные здания, гаражи, чердаки и подвалы домов. На двух служебных автомобилях полицейские объезжали населённый пункт.

Как сообщил начальник отделения полиции №1 (города Каховка) Виктор Попов, у местного пруда полицейские увидели следы от детской обуви и санок. А на расстоянии около 15-20 метров от берега в ледовом покрытии, толщиной всего 3-4 см, была лунка диаметром около 3 метров. Стало ясно, что дети могли провалиться под лед, поэтому на место вызвали работников ГСЧС и водолазов. В месте расположения лунки глубина водоема составляет около трех метров.

Тела детей искали при температуре воздуха -17 °C и сильном ветре. Около 19:50 работники ГСЧС достали тело первого мальчика, второго ребенка разыскали водолазы почти в 22:50. В воде нашли и санки. На телах детей следы насильственной смерти не обнаружены.

Полиция открыла два уголовных производства по ч.2 п.2 ст.115 «Умышленное убийство» с отметкой (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время в рамках уголовных производств полицейские проверяют все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии.

Полиция обращается к родителям с просьбой контролировать досуг детей, не разрешать им играть возле потенциально опасных мест, а именно водоемов, ведь при нынешних погодных условиях лед еще тонкий. Не забывайте постоянно напоминать детям правила безопасного поведения. Берегите самых родных!

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