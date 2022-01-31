Порезался банкой с огурцами и умер от потери крови: трагедия в Киевской области

В Киевской области 42-летний мужчина погиб в результате ужасного и нелепого несчастного случая. Он порезался банкой с огурцами, упавшей ему на ногу, и умер от потери крови. О происшествии сообщает Управление патрульной полиции Киевской области, передает NNS.

Житель Белой Церкви после получения травмы пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, однако потерял сознание и умер на месте.

29 января около 13 часов в полицию Белой Церкви поступило сообщение от медиков о том, что местная жительница обнаружила в квартире мертвого соседа. На месте происшествия работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи, которые констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, 42-летний мужчина, находясь на кухне, разбирал мясо кухонным молотком. Рядом находилась стеклянная банка, которая упала и повредила ему вену. В результате мужчина потерял большое количество крови и умер.

По факту смерти мужчины следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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