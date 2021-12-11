На Житомирщине нашли мертвыми супругов: женщина была беременна, осталось двое маленьких детей

На Житомирщине нашли мертвыми супругов после нескольких дней поисков. Молодые мужчина и женщина ушли на рыбалку и пропали. Дома оставили двух маленьких детей. Мужчину нашли накануне, а его жену сегодня. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на ТСН.

В с. Парипсы Попельнянской общины Житомирской области в субботу, 11 декабря, нашли тело 26-летней беременной женщины. Она еще 4 декабря вместе с мужем пошла на рыбалку. После этого супруги исчезли. В соцсетях знакомые семьи пишут, что женщина была на восьмом месяце беременности.

Поиски пропавших супругов продолжались несколько дней. Тело 31-летнего мужчины нашли накануне. 26-летнюю женщину обнаружили в водоеме 11 декабря в 12:20 спасатели, которые прочесывали сельский водоем. Работнику ГСЧС удалось зацепить на рыболовный крючок верхнюю одежду погибшей.

Водолазы подняли тело женщины на поверхность. Причины трагедии расследует полиция.

4 декабря супруги вышли на воду в лодке и не вернулись. Дома у них осталось двое детей. Двое суток малыши сидели в голоде и холоде, пока старшая девочка не смогла выбраться через окно и сообщить родственникам об исчезновении родителей. На воде спасатели нашли опрокинутую лодку.

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