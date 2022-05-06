На Луганщине 15-летняя девочка с простреленной ногами довезла под обстрелами в больницу четырех пострадавших гражданских людей. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает NNS.

Гайдай рассказал, что 15-летняя девочка ехала 30 километров с ранеными ногами от Попасной до Бахмута.

Девушка довезла в больницу трех раненых мужчин и женщину и этим спасла им жизнь, — подчеркнул он.

Дорога к Бахмуту была заминирована. Россияне открыли огонь по машине и прострелили девочке ноги. Однако она продолжила управлять и спасла людей. Сейчас девочка во львовской больнице. Раненую ждет ампутация части пальца и физическая реабилитация.

В видео ниже девочка рассказывает, как все было

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