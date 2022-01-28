Кровавая стрельба в Днепре: как погибла 35-летняя гражданская женщина Вера Лебединец

27 января произошла кровавая стрельба в Днепре. Жертвами 20-летнего военнослужащего Артемия Рябчука стали пять человек, еще столько же получили тяжелые ранения. Среди погибших была одна гражданская женщина – 35-летняя Вера Лебединец. Детали расправы над ней рассказали в Южномаше, где происходили ужасные события, передает NNS.

Коллеги назвали поведение Веры Лебединец подвигом на рабочем месте. Она ведь так и не открыла дверь стрелку. И поплатилась за это жизнью.

В ту трагическую ночь 27 января на контрольно-пропускном пункте заводоуправления Южномаша несла свою службу контролер ведомственной военизированной охраны Вера Лебединец. Вере Сергеевне, которой в этом году должно было исполниться 36 лет, оставалось находиться на посту самые тяжелые предутренние часы. Половину сознательной жизни, более пятнадцати лет, она отдала работе на Южмаше, дома ее ждала одиннадцатилетняя дочь. Но встретиться в этой жизни им уже не суждено, – рассказали коллеги погибшей женщины.

На рассвете в вестибюль заводоуправления с территории предприятия ворвался опьяневший от уже пролитой крови своих убитых и раненых сослуживцев почти двухметровый вооруженный автоматом солдат. Ему хотелось на волю, в город, который только собирался просыпаться.

Невооруженная Вера Лебединец мужественно противостояла нападающему в одиночку, несмотря на угрозы и физическое насилие – он таскал ее за волосы. Она так и не открыла дверь, не отдала ключи. И тогда раздались выстрелы.

Через пост Веры Лебединец нападающий так и не выбрался с предприятия.

Нет слов для чествования Веры Сергеевны Лебединец, незаметной героини, работавшей рядом с нами, – пишут коллеги.

Напомним, четверо других жертв днепровского стрелка – военнослужащие, среди которых двое его ровесников. Еще двое – тоже молодые мужчины.

Сегодня в Днепре Кировский суд избирает меру пресечения Артемию Рябчуку.

Кровавая стрельба в Днепре: задержанного привезли в суд

28 и 29 января в Днепре объявлены днями траура по погибшим.

Расстрел военнослужащих в Днепре: видео с камеры, список жертв и все, что известно о происшествии

Нацгвардиец в Днепре застрелил пятерых человек, еще пятерых ранил. Какие мотивы и в каком состоянии пострадали?

В России до сих пор ищут тело женщины, погибшей во время купания на Крещение: подробности трагедии (видео)