В Луцке совершила суицид мама девочки, которая приготовила ребенку блюдо из каштанов. Женщина выбросилась из окна

В Луцке в доме на проспекте Возрождения под утро 6 декабря покончила жизнь самоубийством мама 8-летней девочки, которая отравилась приготовленными каштанами. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте О львове.

Информацию подтвердили в секторе коммуникации полиции Волынской области. В 5:22 поступило сообщение, что из окна выбросилась 52-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. Сведения должным образом задокументировали.

Ранее в Луцке скончалась 8-летняя девочка, после того, как съела маминj блюдо из каштанов. Она попала в больницу с отравлением.

Когда ребенку стало плохо, родные долгое время не вызывали скорую, а занимались самолечением, поэтому ребенок в больницу попал уже в очень тяжелом состоянии.

К сожалению, 28 октября девочка скончалась в больнице.

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