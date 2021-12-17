В Одесской области у работников 216 школьных столовых выявили стафилококк. Носители стафилококка могут стать источником вспышки отравлений

В Одесской области в ходе проверки у 85 работников столовых учреждений дошкольного образования и у 131 работника учреждений общего среднего образования обнаружили стафилококк.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте novyny.live

Что известно

Как сообщают в ведомстве, в области в целом обследовали 2 422 работников в 837 учреждениях Одесской области. В Одессе проверили 725 сотрудников в 200 заведениях. Общее количество инфицированных составляет 8,04% от всех работников в дошкольных учреждениях и 11,8% в общеобразовательных.

В ходе проверки стафилококк обнаружили у 216 работников школьных столовых, 85 из которых работали в учреждениях дошкольных учебных заведениях, а 131 – в учреждениях общего среднего образования. Сейчас инфицированных людей отстранили от работы и направили на лечение.

В этот раз в ходе проверки нарушения выявили во всех районах Одесской области.

В Белгород-Днестровском стафилококк обнаружили у 17,2% работников;

В Измаильском районе – в 14,2%;

В Подольском – в 11,7%;

В Раздельнянском – в 10,1%;

В Болградском – 7,5%;

В Березовском – в 13,3%;

В Одесском – в 7%;

В Одессе – в 3,6%.

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