В Днепре дедушка три дня пролежал за диваном: спасли правоохранители

В Днепре дедушка пролежал за диваном три дня. Его помогли спасти правоохранители

Об исчезновении мужчины сообщил его племянник. Оказалось, что дедушка пролежал за диваном три дня и не мог оттуда выбраться самостоятельно. Об этом сообщается в Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Дивосмотр

77-летний мужчина живет в квартире одной из многоэтажек, расположенных на улице Паникахи.

Племянник дедушки сообщил в полицию о том, что его родственник уже три дня не выходит на связь. У него нет ключей от его квартиры, поэтому было решено выломать замок двери.

Стражи порядка помогли дедушке вылезти из-под дивана, а работники скорой помощи госпитализировали его.

Впоследствии выяснилось, что в течение трех дней пожилой мужчина жил без еды и воды.

“Полицейские вместе с заявителем прошли внутрь. В одной из комнат, за диваном они обнаружили 77-летнего мужчину. Он был жив, но застрял и не мог самостоятельно встать”, – рассказали в полиции.



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