Семья будет судиться с государством из-за бездействия. Родители уверены, что убийство ребенка можно было предотвратить

В селе Старый Салтов в Харьковской области жестоко убили 6-летнюю девочку. Родители погибшей Мирославы Третяк планируют судиться с государственными органами.

Адвокат потерпевших Артем Донец уже подал апелляцию на определение Волчанского райсуда. Он собирается обжаловать то, что суд не признал виновными госорганы в многолетнем бездействии. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 24 канал.

Бездействие государства

Юрист заявил, что малолетний парень, обвиненный в убийстве девочки, часто проявлял агрессию и действовал опасно. Если бы ответственные органы это заметили и не проигнорировали, смертельных последствий можно было бы избежать.

Речь идет как о воспитании со стороны родителей парня, так и о работниках учебных заведений. Несовершеннолетний рос в сложных условиях и действовал все более жестоко, однако никакой реакции на это не было.

Справка. По предварительной информации, малолетний убийца раньше часто проявлял жестокость. В частности, во время обучения в 4 классе убил 3 щенков.

Убийство Мирославы Третяк: что известно

6-летняя девочка исчезла в родном селе в конце июля – вышла гулять и не вернулась. Ее искали правоохранители и волонтеры, но на следующий день обнаружили лишь тело жестоко убитого ребенка.

Полиция задержала 13-летнего соседа Мирославы – Богдана. Ему инкриминируют не только убийство, но и возможное сексуальное насилие.

В течение месяца его содержали в распределителе для детей. Парень также признался в содеянном, однако впоследствии заявил, что убийцей является взрослый мужчина.

Впоследствии к материалам дела добавили заключения экспертизы. По словам Артема Донца, 6-летнюю девочку перед смертью могли изнасиловать дважды.

В начале декабря суд в Харькове признал виновным в убийстве 13-летнего Богдана. Он получил максимальное наказание, возможное для малолетних – не менее 3 лет в специальном учебно-воспитательном учреждении.

Родители погибшей требуют 100 миллионов гривен компенсации. Именно такую ​​сумму потерпевшие считают достаточной платой за бездействие государственных органов власти.

Текст публикации в фейсбуке:

“Убийство 6-летней девочки в Старом Салтове: почему государство должно отвечать

Артем Донец, адвокат стороны потерпевших – родителей убитой и изнасилованной девочки, подал апелляционную жалобу на определение Волчанского районного суда.

Определение оспаривается только в той части, где суд не увидел виновности государства в многолетнем бездействии и непринятии мер в отношении малолетнего Б.Ф. и его семьи. Хотя была большая совокупность письменных улик и показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей и представителей органов государственной власти.

Напомним, что 28 июля 2021 13-летний Б.Ф. убил и изнасиловал 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Очевидно, что такие ужасные действия не совершаются 13-летними детьми просто так неожиданно, без каких-либо предпосылок. Совершению убийства предшествовали недостатки в воспитании со стороны родителей 13-летнего Б.Ф и должностных лиц учебных заведений, а также целый ряд случаев совершения молодым человеком общественно-вредных и опасных деяний. При этом общественная опасность деяний и жестокость действий Б.Ф. постоянно возрастала, однако каждый последующий случай неизменно не получал никакого реагирования со стороны родителей и органов власти.

Родители Мирославы Третьяк настаивают на виновности государства, которое годами бездействовало и десяток государственных органов должным образом не выполняли свои функции по контролю за условиями жизни и воспитанию Б.Ф., который совершенно очевидно находился в сложных жизненных условиях”.

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