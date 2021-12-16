В Полтаве 2-летний мальчик попал в больницу вскоре после того, как его забрали из детского садика. У ребенка была обнаружена рана на языке. Ему пришлось наложить несколько швов

Что именно произошло с малышом, пока неизвестно. В садике теперь ведут проверку, занимается делом и местная полиция. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.

Ребенок вернулся из садика с раной на языке

Еще в пятницу, 10 декабря, жительница Полтавы Елена Маилова забрала 2-летнего сына Адема из садика №34 и отвезла домой. Она приготовила обед и позвала ребенка кушать, но сын, войдя в кухню, попросил маму поцеловать ему язычок, мол, там у него болит.

Тогда Елена заглянула в рот ребенку и испугалась – на языке была большая рана, словно его разрезали. В панике женщина бросилась в больницу.

“Она позвонила воспитательнице и спросила, что случилось с ее ребенком, почему ей ничего об этом не сказали и не отвели мальчика к врачу? Воспитательница уверяла, что Адем весь день вел себя обычно, ни на что не жаловался, не плакал, нормально кушал. Маму потом еще и обвинили во лжи: мол, это случилось уже тогда, когда она забрала ребенка из садика. Но как такое может быть? И часа не прошло после их возвращения домой”, – говорит знакомая семьи.

В больнице мама с сыном провели три дня. Адему наложили несколько швов на рану и в понедельник выписали. Пока мальчик находится дома, в садик не ходит.

Заведующая обещает наказать виновных

Заведующая детским садиком Елена Резник заверила? что сейчас идет проверка. И если выяснится, что ЧП произошло в садике и это скрыли, то виновные будут серьезно наказаны.

“Две воспитательницы и помощник воспитателя клянутся, что инцидент случился не в группе.13 декабря была создана комиссия, куда вошли в том числе и родители группы, чтобы проверка была прозрачной и беспристрастной. Я сама заинтересована в том, чтобы выяснить правду. Я отвечаю за детей, за их здоровье. Обещаю, что виновные будут наказаны”, – говорит Резник.

По словам заведующей, сейчас мама на контакт не идет, на звонки и сообщения не отвечает. Ей отправили запрос заказным письмом.

“Пробовали говорить с ее родственниками, но они считают, что ребенку дали какое-то лекарство, может быть, появилась аллергия, потом накололи. Но как могут дать лекарство маленькому ребенку? Это просто подсудное дело. Малыши в таком возрасте еще плохо говорят, и если ребенок ни на что не жаловался, то как воспитатель может понять, что у него рана во рту? Поэтому пока у нас нет стопроцентной уверенности в том, что это произошло в садике, как и в том, что это случилось дома. Мы разбираемся”, – говорит заведующая.

Мама мальчика уже обратилась с заявлением в полицию. Она хочет знать, что именно произошло с ее ребенком.

“Мама написала заявление, также нам дали справку из больницы, где находился ребенок. Врачи предполагают, что мальчик мог прикусить язык. Но где и при каких обстоятельствах это произошло, мы сейчас выясняем”, – сказал спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

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