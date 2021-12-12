На Харьковщине семеро хулиганов избили полицейских

Полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет, им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет за то, что они избили полицейских

В Харьковской области семеро хулиганов избили полицейских. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции в Харьковской области. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 112ua.TV

“11 декабря около 22:30 в полицию поступило сообщение о драке граждан на улице Героев Труда. На вызов выехал экипаж патрульной полиции. На месте происшествия находилась группа лиц, которые оказывали сопротивление полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей. Пять полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет по ст. 208 УК Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.