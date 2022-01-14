Фасад многоэтажного дома в Днепре утепляли ковром – курьез

В Днепре оригинально решили утеплить фасад многоэтажного дома. С этой целью использовали ковер!

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте U-NEWS.

Следует понимать, что замысел сначала не самый успешный.

В Днепре коврами не только заделывают ямы на дорогах, их лепят и на фасады домов. Таким образом, люди пытаются утеплить свои квартиры. Однако, следует понимать, что затея не самая успешная с самого начала.

В одном многоэтажном районе Днепра была замечена бригада рабочих, которые утепляли фасады домов. Только вместо привычных материалов они решили использовать старый ковер.

«Утепление фасадов – дорого и много», – подписали забавное фото.

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