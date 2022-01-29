В Украине появилось первое электронное информтабло для водителей. Электроэнергия для него подается от альтернативного источника энергии

В частности, это информационное табло для водителей установили во время въезда в Черкасскую область на трассе Н-08 “Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA..

Вывод информации на табло будет производиться Службой автомобильных дорог с помощью специального программного обеспечения. Водители в Черкасской области теперь будут своевременно предупреждены о ремонтных работах, гололедице, снежных заносах, тумане и т.д. Это должно помочь снизить количество ДТП.

Электроэнергия на информтабло подается от альтернативного источника энергии. Табло, которое, кстати, выпущено в Австрии, по качеству изображения ничем не уступает подобным аналогам, но при этом для его работы требуется в семь раз меньше энергии.

Это первое в Украине электронное информационное табло для водителей, питающееся от солнечных панелей. В дальнейшем подобные информационные системы появятся и в других украинских областях.

В Украине планируют штрафовать водителей за летнюю резину зимой

Система штрафных баллов для водителей – как планируют лишать водительских прав

Водителей готовят к новому горючему: первые заправки появятся в 2022 году