Двое подростков провалились под лед в Днепре: один погиб

В субботу вечером, 29 января, в Днепре двое подростков провалились под лед. Один парень погиб

Об этом сообщает -Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины, передает NNS.

Информация на линию Службы спасения поступила в 21:54. Диспетчеру сообщили, что на реке Днепр подросток провалился под лед. Трагедия произошла в областном центре на пляже Монастырского острова.

На место прибыли спасатели и установили, что при попытке купания в реке два парня (2004 года рождения) провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега. Один из них выбрался на лед, другой подросток скрылся под водой.

“Водолазами были проведены поисковые работы. Обследовано 400 кв.м подводной акватории реки на глубине 7 м. Пропавшего не обнаружено”, – идет речь в сообщении.

30 января водолазы снова приступили к поиску. Они обследовали 2500 кв. подводной акватории реки Днепр. В 11:00 в 50 метрах от берега и на глубине 6 метров было обнаружено тело парня, который утонул накануне.

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