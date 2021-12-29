На 29 декабря в некоторых регионах Украины ухудшилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19. В частности, две области вернулись в «оранжевую» зону. Строгие карантинные ограничения теперь действуют в Донецкой и Черниговской областях

Две области перешли из “желтой” в “оранжевую” зону карантина из-за повышения коэффициента выявления случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL..

В Донецкой области 28 декабря выявление новых случаев заражения составило 20,4% при допустимых не выше 20%. За последние несколько дней этот индикатор существенно увеличился: еще 26 декабря обнаружение новых заражений составило 13,5%, а на следующий день уже 17,8%.

В то же время в Донецкой области продолжает снижаться уровень и динамика госпитализации. При допустимых не более 60 госпитализированных на 100 тысяч населения 28 декабря в регионе этот показатель составил 19,3.

На Черниговщине также вырос коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. За 28 декабря он составлял ровно 20%, что привело к усилению карантинных мер. Днем ранее в области этот индикатор был на 1,8% ниже.

Однако, как и в Донецкой области здесь уменьшается динамика госпитализаций с диагнозом COVID-19. Если 27 декабря этот показатель составил -4%, то уже 28 числа достиг -11,6%. Это значит, что более чем вдвое увеличилось количество выписок людей из больниц.

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