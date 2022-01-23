На Волыни мобильный телефон ударом тока убил девушку в ванной. Трагедия произошла 22 января вечером

О том, как опасно пользоваться электрофеном в ванной, многие знают из фильмов. Но о том, что опасность представляет ваш постоянный спутник – мобильный телефон, никто даже не задумывался.

Вчера, 22 января, в Луцке, прием ванны закончился смертью для молодой девушки, которая тоже не расставалась со своим телефоном. Как сообщило местное издание Волынь Post, трагедия произошла ближе к вечеру в одной из многоэтажек на улице Воинов-афганцев. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте myc.news.

Вызов на номер 103 поступил в 17.42. Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что с девушкой произошел несчастный случай в ванной. К моменту прибытия медиков по адресу потерпевшую уже достали из ванной. До последнего врачи пытались вернуть 21-летнюю девушку к жизни, но поражение органов током было смертельным. Девушка умерла, не приходя в сознание.

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