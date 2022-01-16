14-летнего подростка избивали и пытали сверстники: инцидент в Запорожской области

Инцидент произошел в Запорожской области, пгт Кушугум. Об этом сообщили в отделе областной коммуникации Национальной полиции

Накануне стражам порядка поступило сообщение от матери 14-летнего подростка, о том, что над ее сыном издевались сверстники. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Newsroom.

Правоохранители заранее установили, что вечером 15 января несколько парней от 12 до 15 лет пригласили бывшего одноклассника в гости. Там они избили парня, всячески унижая его и издеваясь.

Поскольку подростка уже несколько часов не было дома, а его мобильный телефон был отключен, родственники стали искать ребенка. Около 18:00 мать узнала адрес дома, где видели ее сына.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (“пытки”) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Правоохранители установили личности всех нарушителей. Их доставили в отделение полиции, где опросили в родстве. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства издевательств над ребенком.

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