Инвестирование в криптовалюту оказалось мошенничеством: как работала схема

Мошенники из Киева предлагали гражданам инвестирование в криптовалюту и выманил у них 3 миллиона гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает NNS.

В Киеве разоблачили преступную группу, которая занималась махинациями под видом инвестирования в криптовалюту – нанесен ущерб около 3 млн грн.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры разоблачили и задержали участников преступной группы в составе 7 лиц, которые под видом инвестирования в криптовалюту организовали схему мошеннического завладения средствами граждан (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов (криптовалюты), а именно ее покупки по выгодной цене и последующей продажи по цене выше закупочной.

Также мошенники предлагали услуги по реализации арбитража трафика, который является разновидностью онлайн бизнеса – его суть заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.

Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, который заключался во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за якобы дальнейший вывод заработанных денежных средств.

Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, в которых рассказывали об успехах в работе с инвесторами.

Таким образом участники преступной группы под видом получения сверхприбылей привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный вклад от клиента при этом составил 11 тыс. гривен.

Однако после получения денежных средств на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам/вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы.

По предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на сумму около 3 млн гривен.

В ходе контроля за совершением преступления организатора схемы – 21-летнего жителя Киева, задержали во время встречи с инвестором, который передал злоумышленнику 400 тыс. гривен. В дальнейшем в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны и другие участники преступной группы.

По результатам документирования и проведенных обысков у фигурантов изъяли документы, черновые записи, флэш-носители, мобильные телефоны, компьютерную технику и тому подобное.

Сейчас организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть в совершении мошенничества в особо крупных размерах, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие участники преступной схемы, а также граждане, которые пострадали от их противоправных действий. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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