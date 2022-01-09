Экс-сотрудница «Приватбанка» похитила 18,5 тыс грн с карты клиентки

Экс-сотрудница «Приватбанка» похитила с карты клиентки 18,5 тысяч гривен, сообщает NNS, ссылаясь на прокуратуру в Николаевской области.

Экс-работницы «Приватбанка» уже сообщено о подозрении.

При процессуальном руководстве прокуроров Первомайской окружной прокуратуры бывшему заместителю директора одного из отделений АО КБ «ПриватБанк» сообщено о подозрении по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 и ч.3 ст. 191 УК Украины).

Установлено, что являясь должностным лицом банковского учреждения и имея доступ к кредитным картам клиентов банка, а также право доступа и изменения электронной информации по кредитным картам клиентов, сотрудница завладела средствами клиентки банка в сумме 18,5 тыс. грн.

Расследование продолжается.

Еще в одном банке можно открыть карту ‘єПідтримка’

Сбербанк призвал граждан забрать пластиковые карты в отделениях

В ПриватБанк появился новый сервис для заробитчан – прямые денежные переводы