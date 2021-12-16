«Давай в президенты!»: чиновник из Кривого Рога стал звездой сетей, станцевав с елкой на голове (видео)

Чиновник из Кривого Рога стал звездой интернета, станцевав с елкой на голове. Можно сказать, он проснулся знаменитым после того, как видео опубликовали. Оно тут же стало вирусным – его массово репостят и комментируют, сообщает NNS. А о ранее мало кому известном сотруднике исполкома сегодня пишут многие всеукраинские СМИ.
Зрителям видео «зашло». В комментариях они хвалят креативного чиновника, а некоторые пишут «Давай в Президенты!». И действительно – танцоров в президентах у нас еще не было. А поклонники, похоже, уже готовы голосовать, даже не зная имени новой звезды.
Что за танец?
Работники Саксаганского районного совета записали новогодний ролик – веселый танец под песню Потапа “Здравствуй, опа, Новый год”.
Главной звездой ролика, опубликованного на странице «Организационный отдел исполкома Саксаганского районного в городе совета», стал единственный мужчина коллектива. Именно ему досталась главная роль в танце, который он исполнил с елкой на голове. Таким интересным номером сотрудники решили поддержать флешмоб главы райсовета, призывавшего выкладывать новогодние фото.
– Решили сделать не классное фото, а видео, и присоединиться к челленджу Василия Старовойта, – написали они.
Чиновник из Кривого Рога стал звездой, исполнив этот танец
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