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В селе под Николаевом оккупанты убили семью 12-летнего Тимофея: записи, которых не должно быть

Дата
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В селе под Николаевом оккупанты убили семью 12-летнего Тимофея. Мальчик потерял обоих родителей в начале войны. О сироте рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает NNS.

До войны 12-летний Тимофей коллекционировал монеты и марки. Теперь — осколки, которые остались от русских снарядов.

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Оккупанты отняли у парня не только хобби, но и родителей, которых расстреляла вражеская колонна в первый день оккупации его родного села Шевченково.

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В течение месяца оккупации Тимофей вел дневник войны. ‘Я привык к тому, что над моей головой летают снаряды. У нас заканчиваются хлеб и терпение», — писал он в тетрадке.

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Записи, которых в дневниках наших детей никогда не должно было быть, — написал Михаил Федоров.

В селе под Николаевом оккупанты убили семью 12-летнего Тимофея: записи, которых не должно быть

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