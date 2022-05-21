В селе под Николаевом оккупанты убили семью 12-летнего Тимофея: записи, которых не должно быть

В селе под Николаевом оккупанты убили семью 12-летнего Тимофея. Мальчик потерял обоих родителей в начале войны. О сироте рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает NNS.

До войны 12-летний Тимофей коллекционировал монеты и марки. Теперь — осколки, которые остались от русских снарядов.

Оккупанты отняли у парня не только хобби, но и родителей, которых расстреляла вражеская колонна в первый день оккупации его родного села Шевченково.

В течение месяца оккупации Тимофей вел дневник войны. ‘Я привык к тому, что над моей головой летают снаряды. У нас заканчиваются хлеб и терпение», — писал он в тетрадке.