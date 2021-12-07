ОБНОВЛЕНО, Жуткое ДТП с маршруткой под Черниговом произошло сегодня, 7 декабря, утром. О событии NNS сообщает, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом “Чернигов-Сосница”.

Вследствие ДТП предварительно погибло 13 человек и 6 человек травмированы. Сначала сообщалось об 11 погибших, затем число жертв увеличилось до 12. По последним данным погибших 13.

Сейчас спасатели работают на месте происшествия. Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 единицы техники.

Причины жуткого ДТП пока неизвестны. Материал будет обновляться.

Как сообщили черниговские спасатели, участок трассы не является аварийно опасным, на нем никогда не было концентрации ДТП.

«Поэтому причин может быть две – или скользкая дорога, или нарушения правил дорожного движения со стороны водителей», – отметили спасатели.

Также уже есть реакция полиции на аварию. В пресс-службе полиции области подтвердили, что в ДТП погибли минимум 11 человек (позже появилась информация о том, что погибших 13).

«На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП», — говорится в сообщении.

Известно, что водитель грузовика выжил – его госпитализировали.

Сейчас движение по трассе в направлении города Меня перекрыто.

ДТП с маршруткой под Черниговом 7 декабря: фото 18+

Известно, что водитель грузовика выжил – его госпитализировали.

Сейчас движение по трассе в направлении города Мена перекрыто.

ДТП с маршруткой под Черниговом 7 декабря: фото 18+

На данный момент в Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и возле морга на Пирогова. Информацию можно получить по телефонам: (0462) 678-274 – в рабочее время; (0462) 677-955, (0462) 677-003 – в нерабочее время.

Полиция обнародовала видео первых минут после ДТП:

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