Инфляция в Украине бьет рекорды. Дорожают коммунальные тарифы, топливо, а особенно беспокоит население подорожание продуктов питания. К сожалению, этот процесс продолжится. Названы продукты, которые больше всего подорожают в ближайшее время. Соответствующая информация обнародована на сайте Национального банка Украины, передает NNS.

Так, в Инфляционном прогнозе за январь 2022 отмечается, что высокая продовольственная инфляция будет сохраняться.

Продукты, которые больше всего подорожают

Инфляция прежде всего коснется продукции, нуждающейся в больших энергозатратах, а именно:

подсолнечное масло,

сахар,

хлеб,

тепличные овощи.

В документе отмечается, что, если произойдет коррекция стоимости энергоресурсов, рост цен на продукты удастся замедлить. Также ситуацию несколько спасает хороший урожай прошлого года.

«Дополнительно будет влиять успокоение мирового инфляционного всплеска и исчерпание последствий пандемии, что, в частности, отразится на более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику. Учитывая мощность проинфляционных факторов и потребность в дальнейшей поддержке постпандемического восстановления экономики, возвращение инфляции в целевой диапазон 5%±1 ст. п. за соблюдение заложенных в базовый сценарий монетарных условий ожидается в середине 2023», – говорится в отчете.

Ранее бывший глава Минэкономики Украины Павел Кухта в одном из интервью тоже прогнозировал рост цен на продукты питания в результате газового кризиса.

При этом экономист отметил, что такое удорожание не будет гигантским, если сопоставлять его с повышением стоимости газа.

«Даже $400 за куб – очень высокая цена. Напомню, когда цена в $300 была неподъемной для Украины, но мы уже как-то привыкли к таким цифрам. Россия действительно к этому кризису приложилась, но и без этого фактора цены на энергетическом рынке росли бы. Еще до того, как россияне с мая начали ломать европейский газовый рынок, цены на энергоносители росли, в частности, в Восточной Азии, где россияне большой роли не играют», – пояснил Кухта.

Поэтому, по мнению Кухты, рост цен на еду в любом случае бы произошел, ведь такая тенденция существует везде в мире.

«Пока в Украине сохраняется макроэкономическая стабильность, вряд ли речь идет о гигантских масштабах. Речь идет о десятках процентов. Но это будет заметно на потребительской корзине людей, потому что она более чем наполовину в Украине состоит именно из пищи», – сказал Кухта.

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