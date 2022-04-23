Мольфар рассказал, когда умрет Путин

Мольфар считает, что Владимир Путин умрет в муках от тяжелой болезни, и назвал примерный срок, когда это произойдет. Самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет Путин, передает NNS. По его мнению, это произойдет в ближайшие два года, а умрет Путин от онкологического заболевания.

Об этом мольфар рассказал в программе ‘Звездный путь’.

По словам мольфара, сейчас российский президент активно прибегает к услугам людей с экстрасенсорными способностями. Тринадцать мастеров магии составляют пророчества и прикрывают главу государства. Но они не спасут его от страшного конца. Стафийчук прогнозирует, что смерть Путина наступит в ближайшие два года от тяжелого онкологического заболевания.

Мольфар также предсказал, что современную Россию ждет крах: впоследствии ее растащат на куски другие государства.

‘россии может вообще не быть на мировой карте’, — сказал он.

Отметим, что один из российских астрологов, имя которого не называется из соображений безопасности, более оптимистичен. Он считает, что Путин умрет в ближайшие два-три месяца, а через месяц-полтора после этого в рф начнется серьезная война.

‘Быстрая смерть Владимира Владимировича неизбежна. Сейчас просматривается два варианта-смерть от болезни или насильственная гибель. Что это будет – покушение, военный удар или что-то другое, трудно сказать’, — отметил астролог.

По его словам, более серьезной опасностью для России является не смерть Путина, а война на ее территории.

‘Я вижу огонь, разрушение и много смертей. В том числе в крупнейших наших городах — Москве, Санкт-Петербурге, по всей стране’, — рассказал астролог. ‘Я не очень разбираюсь в политике, но могу догадываться, что причиной войны в России будет кампания против Украины. Эта война придет и на нашу территорию. Не знаю как, возможно, мы затронем НАТО, и оно ответит, возможно, будут протесты, которые перерастут в гражданскую войну, возможно, что-то еще, но, к сожалению, действия российской власти могут стать причиной военных действий и на нашей территории’, — сказал он.

Астролог также сказал, что предотвратить войну в РФ могут смерть Путина или отстранение его от власти. Он добавил, что боится стать жертвой войны, поэтому покинет Россию в ближайшее время.

Напомним, сейчас Путину 69 лет. И судя по последним фото и видео, можно сделать вывод, что проблемы со здоровьем у него есть. Об этом говорят и врачи.

Можно верить в прогнозы, а можно не верить. Но то, что миллионы людей во всем мире искренне желают смерти российскому президенту – факт. А коллективные желания все-таки имеют свойство осуществляться.

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