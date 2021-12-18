В Украине первичную медицинскую помощь оказывают во время личного приема в медучреждении. Одновременно можно вызвать семейного врача домой

В каких случаях семейный врач может выехать к пациенту на дом. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 24 здоровья

Только вашего требования недостаточно

В Национальной службе здоровья Украины объяснили, что врач не обязан это делать только потому, что пациенту далеко ехать или он не имеет средств на проезд.

В неотложных случаях – “скорая”

Кроме того, врач может дать консультацию по телефону или с помощью видеосвязи, если решит, что это целесообразно.

“В неотложных случаях не нужно звонить семейному врачу, а вызвать скорую по номеру 103”, – отметили в НСЗУ.

К слову, скорую помощь тоже не надо вызывать “на всякий случай”.

Бесплатные и платные услуги

Ранее в НСЗУ объяснили, какие услуги могут быть платными для пациента. Пациенты могут бесплатно получить неотложную помощь, пройти онкодиагностику, получить помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, и тому подобное.

Однако не вся медицина является бесплатной. В частности, пациенты должны платить за протезирование зубов, коррекцию зрения и массаж.

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