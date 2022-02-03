Весной могут резко увеличиться тарифы на электроэнергию – с какого месяца планируют изменения

Тарифы на электроэнергию могут резко увеличиться уже весной 2022 – с какого месяца будем платить по-новому

В Украине могут увеличиться тарифы на электроэнергию для населения из-за роста тарифов на передачу электроэнергии. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Волна.

Новые цены будут введены с 1 апреля 2022 года. Публичное обсуждение изменений в тарифе планируется провести 7 февраля.

Повышение тарифа на услуги передачи электроэнергии планируется на 29,1%, поэтому составит 446,24 грн/МВт·час. В Укрэнерго объяснили, что повышение тарифов необходимо, поскольку в госбюджете не заложили средства на оплату зеленой электроэнергии.

“Укрэнерго” как оператор системы передачи электроэнергии хочет повысить зарплату у компании на 13% по сравнению с 2021 годом.

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