В украинских супермаркетах обновили цены на подсолнечное масло

Накануне новогодних праздников в украинских супермаркетах изменились цены на подсолнечное масло. Потребители смогут немного сэкономить на покупке одного из самых популярных продуктов питания Цены на подсолнечное масло в Украине в середине декабря 2021 года в точках розничной продажи начали меняться. По сравнению с уровнем стоимости продукта в ноябре, декабрь показал положительную динамику ценовой коррекции. Но только в некоторых супермаркетах. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Так, если в ноябре подсолнечное масло “Олейна” рафинированное (850 мл) продавалось по средней цене около 55,73 гривен за бутылку, то в декабре в супермаркетах Auchan ценники снизились до 49,90 гривен. Однако в Metro “Олейна” в том же объеме стоит 57,70 гривен. В свою очередь, в Novus придется отдать больше – 62,49 гривен. В ноябре текущего года средняя стоимость подсолнечного масла “Щедрый дар” рафинированное (870 мл) составила 56,62 гривен.

В первой половине декабря продукт подорожал в точках розничной торговли в Novus – 56,99 гривны. Самое дорогое подсолнечное масло этой марки стоит в Varus – 60,90 гривен.

В то же время подсолнечное масло “Щедрый дар” в декабре супермаркеты Auchan продают по 52,80 гривны за бутылку. Самое дешевое продукт этой торговой марки можно купить в Metro – за 51,90 грн.

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