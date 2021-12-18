В Украине зафиксировали первый случай коронавируса штамма “Омикрон”. В МОЗ дали рекомендации, как обезопасить себя

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

В МОЗ отметили, что пока известно не так много фактов о новом штамме.

“Именно поэтому призываем не распространять непроверенную информацию, в частности о неэффективности вакцины против COVID-19”, – говорится в сообщении.

Эффективными профилактическими мерами против “Омикрона” остается использование защитных масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.

Первый случай “Омикрона”

Особа, которая оказалась инфицированной этим штаммом коронавируса, вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где имела контакт с больными COVID-19. Сейчас пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

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