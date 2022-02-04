В Украине из продажи изымают некачественное сливочное масло: кто производитель

Некачественное сливочное масло, не соответствующее госстандартам, изымают с полок украинских магазинов

Украинские потребители пожаловались на низкое качество сливочного масла, производимого ООО “Харьковский молочный завод”, в областное управление Госпродпотребслужбы. Анализ показал, что продукция этого производителя действительно не соответствует ГОСТам по содержанию немолочного жира. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

После проведенного исследования работники Госпотребслужбы пришли на указанное предприятие. Был составлен протокол по ст. 65 Закона Украины “О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, ветеринарной медицине и благополучии животных”.

ООО “Харьковский молочный завод”, согласно законодательству Украины, должно выплатить штраф в размере 32 500 гривен за нарушение ДСТУ при выпуске сливочного масла. На заводе должны быть устранены все нарушения. Также должно быть налажено производство натурального и качественного сливочного масла, как это указывает производитель на упаковке продукта.

Комментариев со стороны ООО “Харьковский молочный завод” пока не поступало. Поэтому не ясно, согласен ли производитель с обвинениями в свой адрес и планируется ли уплата штрафа.

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