В МВД ввели специальную “горячую линию” для сообщений о нарушении прав в Нацгвардии

На специальную «горячую линию» предлагают обращаться как самим военнослужащим, так и родителям солдат-срочников.

После недавней трагедии в подразделении Национальной гвардии в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял пять человек якобы из-за причиненных ему обид, в МВД ввели специальную “горячую линию” для сообщений о травле и нарушении прав во время прохождения службы. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ТСН.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заверил, что никакой случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и соответствующего наказания.

Для этого в ведомстве была создана специальная “горячая линия”. На нее военнослужащие Нацгвардии могут сообщать о нарушении их прав во время прохождения службы. Сюда же могут обращаться родители военнослужащих. В частности, солдат-срочников, если они имеют информацию о нарушении прав их детей.

“О нарушении прав военнослужащих можно сообщить, позвонив по горячей линии МВД по номеру 15-36. Звонки будут приниматься с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00 и в пятницу — с 09:00 до 16:45”, – идет речь в сообщении.

Ранее бывший военнослужащий части Нацгвардии, в которой 20-летний срочник Артемий Рябчук расстрелял пять человек, рассказал о давлении и «особых методах воспитания».

Солдата срочной службы Артемия Рябчука его знакомые характеризуют как неконфликтного человека.

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