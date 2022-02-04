Трудовые мигранты должны уплатить налоги в госбюджет Украины

Государственная налоговая служба напомнила украинцам, работающим за границей, что они обязаны уплатить налоги в госбюджет с денег, полученных ими за границей. Трудовые мигранты платят налоги в госбюджет как в случае официального трудоустройства граждан за границей, так и в случае неофициального

При этом в ГНС рассказали, как рассчитать сумму, которую нужно уплатить на налог.

Полная величина налога, который должны платить работники, составляет 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Таким образом, они обязаны уплатить 19,5% суммы, которую заработали за границей. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Чтобы уплатить этот налог, нужно по месту жительства заполнить декларацию, в которую внести сумму заработка и сумму налога. При этом, если работник работал в стране, имеющей с Украиной специальное соглашение об уплате налогов, то в Украине полную сумму налога ему платить не нужно. Зато нужно будет уплатить только разницу между суммами налогов в Украине и той стране.

Например, если работник выплатил в стране, где он работал, 10% налога, то в Украине ему осталось доплатить только 9,5%. А вот если он работал за границей неофициально, то придется оплатить все 19,5% от заработка.

При этом время, отработанное за границей, может быть учтено работнику в страховой стаж. Но только при одном условии: если он работал там официально и с его зарплаты вычитали не только налоги, но и пенсионный взнос.

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