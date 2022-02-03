Школа монстров – пугающий вид игрушек из СССР

Лозунг «Все лучшее – детям!» хорошо знаком всем, кто застал Советский Союз. Однако если вспомнить облик некоторых игрушек из СССР, в его правдивости легко усомниться

У каждого ребенка есть любимая игрушка, запоминающаяся на всю жизнь. Это может быть любимая кукла, машинка, плюшевый мишка или совсем другая игрушка. В Советском союзе ассортимент игрушек был не слишком богат, однако некоторые экземпляры поражали своим жутким видом. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте novyny.live.

Кукла Куклачева

Такие резиновые куклы были во многих семьях. Правда, ее вид ассоциируется разве что с антагонистом популярного ужастика. Взлохмаченные волосы на пару со странными чертами лица вызывает не слишком приятные ощущения.

Голые персонажи

Шарнирные игрушки из ПВХ производились в Украине. Это были популярные персонажи сказок (Незнайка, Буратино и Чипполино) и простая девочка. Их вид был очень странным, потому что все они продавались без одежды. У них была только несгибаемая обувь и шляпы.

Заяц

Таких странных зайцев не рисовали даже в мультфильмах. Трудно сказать, откуда черпали вдохновение производители этой игрушки. Однако она действительно выглядит жутко. Заяц в желтых тонах с краснотой на лбу и щеках, а глаза излучают скорее злобное отношение, чем радость. Ну и напоследок – пышные волосы на голове зайца.

Взгляд, внушающий страх

Интересно, почему у этого персонажа, которого продавали как футболиста такие огромные глаза. Взгляд действительно внушает страх, а без кепки игрушка выглядела еще более устрашающе.

Девочка с рыбьими глазами

А вот и подружка для футболиста, упомянутого выше. У нее огромные круглые глаза, напоминающие рыбьи. Долго любоваться такой куклой точно не захочется. Такую игрушку изготовляли на фабрике “8 марта”.

Пупсик-зомби

Еще один пример неудачного производства детских товаров. Такая кукла была у многих девочек дома. Однако удивляют пропорции тела куклы и ее большие глаза без зрачков.

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