В Украине резко возросло количество предложений по сезонной работе. Предлагаемая работа в основном – из сферы обслуживания

Работодатели ищут продавцов елок, охранников и поваров. Зарплата по вакансиям разная, однако на некоторых можно получать до 800 гривен в день. О том, кто сейчас наиболее востребован на сезонном рынке труда, рассказала руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Сезонная работа имеет свою специфику. Там в основном платят не помесячно и даже не по итогам недели, а каждый день.

“Такой формат сотрудничества устраивает работодателей, ведь специфика работы иногда заставляет их быстро находить людей и справляться с текучкой кадров. Работникам, с их стороны, ежедневная оплата тоже удобна – у многих людей, которые устраиваются на такие работы, нет значительной финансовой подушки” “, – говорит специалист.

Самая сезонная из всех сезонных работ, если можно так сказать – продавец елок, а также охранник на точку продажи елок. Продавец работает днем, охранник заступает на вахту на ночь. Если зарплата продавца в основном зависит от выручки, охранник получает фиксированную ночную ставку. У него зарплата за ночь составляет около 500 гривен.

Еще лучше могут заработать повара, варящие глинтвейн. Сейчас как раз сезон на этот напиток. Его продают в разных локациях: на новогодних ярмарках, в местах отдыха и развлечений. Душистый крепкий и горячий напиток идет на ура. И сейчас как раз на него бум. Поэтому на продаже глинтвейна можно очень хорошо заработать, ну и, конечно, на его приготовлении тоже. Поварам за такую ​​работу готовы платить по 700-800 гривен в день.

Конечно, больше всего таких вакансий открыто в Киеве и других крупных городах. Чем меньше город, тем меньше шансов найти столь выгодную сезонную работу, и тем ниже будут предложения по зарплате.

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