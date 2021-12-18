Серьезный сбой в работе ПриватБанка: вернут ли деньги клиентам

В ночь с 16 на 17 декабря в работе Интернет-сервисов “ПриватБанка” произошел масштабный сбой, связанный с курсом валют

Доллар стоил столько же, сколько и евро. В компании заявили, что компенсируют клиентам все убытки. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Апостроф

По предварительным данным, в ходе сбоя курс покупки евро был установлен на уровне 30,5 грн, а продажи – 30,9598 грн.

Покупка доллара составляла 27,05 грн, а продажа – 30,9598.

При этом сбой наблюдался как в десктопом Интернет-банкинге “Приват24”, так и в мобильном приложении. Через какое-то время ошибка была устранена и курс продажи доллара “вернули на место” к показателю 27,4 грн/доллар.

“Досадная ошибка из-за технического сбоя. Исправили”, – сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Сообщается, что все совершенные транзакции будут пересчитаны и клиентам вернут переплату.

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