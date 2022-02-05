Подростки жестоко избили украинца в Польше

Группа подростков жестоко избила украинца в Польше. Им оказался водитель автобуса. Он госпитализирован с серьезными травмами

Пострадавший госпитализирован в больницу в Здунове с серьезными травмами. Об этом сообщает польское издание Kurier. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Голос.ua

Инцидент произошел в Подючи – муниципальном районе города Щецин, в среду вечером на остановке Меховска.

В городском автобусе №85 компания из пяти молодых людей начала безобразничать, курить и распивать спиртное в салоне, а когда 53-летний водитель сделал им замечания, то напали на мужчину и сильно избили.

Отмечается, что снова выйти на работу водитель сможет уже не скоро. По информации местных журналистов, у водителя, родом из Украины, сломан нос, сломанные ребра и черепно-мозговые травмы. По словам пресс-секретаря провинциальной станции скорой помощи в Щецине Паулины Хейгель, у пациента были травмы головы, лица и спины.

Виновные в избиении пока не установлены. Полиция ведет расследование и опрашивает свидетелей происшествия.

Местные жители жалуются на случаи хулиганов в общественном транспорте, который ездит в Подючи в вечернее время. Сообщается, что некоторые водители автобусов даже отказываются туда отправляться на маршрут. Даже поднимался вопрос о присутствии в транспорте в этом районе правоохранителя для безопасности пассажиров и водителей.

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